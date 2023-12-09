نبأ صادم يفشل مخطط برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - وفي اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قرر النادي الكتالوني إعارة مهاجمه الإسباني أنسو فاتي لمدة موسم إلى برايتون الإنجليزي، دون تضمن العقد بند خيار الشراء.

وتعرض فاتي لإصابة مؤخرا خلال مواجهة نوتنغهام فورست يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دون أن يصدر النادي بيانا رسميا حول مدى قوة الإصابة التي طالته في أوتار الركبة اليمنى.



لكن الساعات الماضية شهدت خروج المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي بتصريح صادم، أبرزته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، يتعلق بمدة غياب فاتي، حيث قال: "إنه بحاجة لـ3 أشهر من أجل التعافي".

وأضاف: "إنها أخبار سيئة بالنسبة لنا، لأنه كان مستواه يتصاعد مؤخرا، لذا أشعر بالأسف من أجله وللفريق".

وأصبح فاتي ضحية دائمة للإصابات، وهو ما أضر بمسيرته مع البارسا منذ تصعيده للفريق الأول، حيث بدأت تلك المعاناة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 حينما أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى.

وخضع المهاجم الإسباني في ذلك الوقت لـ4 عمليات جراحية من أجل حل مشاكل الركبة المستمرة، وغاب على إثرها لنحو عام، مما أضر بتطوره.

وفي نوفمبر من العام التالي، تعرض فاتي لإصابة عضلية بالغة، غاب على إثرها لمدة شهرين، قبل تعرضه لانتكاسة بعد شهرين، ليضطر للخضوع مجددا لعملية جراحية.

