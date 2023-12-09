شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تفشي الحمى الأفريقية.. هونج كونج تعدم 900 خنزير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت السلطات في هونج كونج بإعدام أكثر من 900 خنزير، بعد اكتشاف إصابات بحمى الخنازير الأفريقية التي تسبب النفوق بين الحيوانات في مزرعة مرخصة بمنطقة نيو تريتوريز.

وقالت إدارة الزراعة ومصائد الأسماك والمحافظة على البيئة، إن 19 من أصل 30 خنزيرًا تم فحصها، اتضح إصابيها بحمى الخنازير، وتم تعليق نقل الخنازير من المزرعة على الفور، مبينة أن عملية الإعدام ستبدأ الأسبوع المقبل.

مرض قاتل

قالت الإدارة في بيان: "رتب موظفو إدارة الزراعة ومصائد الأسماك والمحافظة على البيئة، إجراء فحوص في مزارع الخنازير الثمانية الأخرى في محيط نصف قطره ثلاثة كيلومترات حول المزرعة وسيجمعون عينات لاكتشاف الإصابات بحمى الخنازير الأفريقية".

وعلى الرغم من أن الحمى غالبا ما تسفر عن نفوق الخنازير، فإنها لا تؤثر على البشر، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).