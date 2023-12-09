هذا الأسبوع.. آخر مهلة لسداد فاتورة أكتوبر للتليفون الأرضي قبل وقف الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتبقى نحو 5 أيام على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 قبل وقف الخدمة عن غير المسددين وفرض غرامة.

كانت الشركة المصرية للاتصالات أصدرت فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر يوم 15 من الشهر قبل الماضي، وذلك عن استخدام أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023.

وأتاحت الشركة فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى نهاية يوم 14 من شهر نوفمبر الماضي، وبدأت في تحويل الخدمة للاستقبال عن غير المسددين في الأيام التالية مع إتاحة الفرصة للسداد حتى يوم الخميس المقبل 14 ديسمبر، على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين بعد هذا الموعد.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وتتيح الشركة طرقا مختلفة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، فيمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات باستخدام رقم الهاتف، أو من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777)، وتسجيل رقم الهاتف المستعلم عنه ليتم إظهار قيمة الفاتورة.

كذلك هناك عدة طرق تتيحها الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة الخط الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني.

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر من خلال: الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن.