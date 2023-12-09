زلزال بقوة 1 .5 يضرب شرق تايوان

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 1 .5 درجة ، مقاطعة "ييلان" بشمال شرق تايوان، في الساعة 19 :14 بالتوقيت المحلي اليوم السبت، حسب إدارة الأرصاد الجوية المركزية.

وأضاف مركز رصد الزلازل التابع للإدارة أن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ، قبالة ساحل "ييلان"، على بعد 4 .94 كيلومتر شرق-جنوب شرق مقر الحكومة المحلية في مقاطعة"ييلان"، وعلى عمق 3 .96 كيلومتر، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم السبت.

ولم ترد تقارير فورية عن حدوث أضرار ولا إصابات.

وكان زلزال بقوة 2 .6 درجة على مقياس ريختر قد ضرب تايوان في 24 أكتوبر الماضي.

يذكر أنه في سبتمبر 1999، تعرضت جزيرة تايوان المعرضة للزلازل، والتي تقع على الحدود بين الصفيحة الأوراسية وصفيحة بحر الفلبين، لزلزال بقوة 3 .7 درجة خلف أكثر من 2400 قتيل.