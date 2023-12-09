قبل زفافه بأشهر.. "شريف" سافر روسيا لدراسة الطب فقتلته قذيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

تنتظر أسرة شريف محمد عدلى جداوى طالب مصري يدرس الطب في روسيا وصول جثمانه، بعد سقوط قذيفة على المستشفى الذى يتدرب به فى ولاية قازان الروسية.

ويقول عبد الحميد جداوى عم الطالب وابن نجع حمراية الجالي التابع لـ قرية المظاطلى بمركز طامية بمحافظة الفيوم، إن شريف طالب الطب ينحدر لأسرة بسيطة بنجع الجالي، حيث والده فلاح بسيط يواصل الليل بالنهار للإنفاق على أسرته المكونة من 6 أفراد بخلاف شريف "آخر العنقود".

وأضاف: "شريف سافر إلى روسيا فور تخرجه فى الثانوية العامة عام 2019 والتحق هناك بكلية الطب، وكان مجتهدا وطموحا فضلا عن التزامه دينيا، حيث رفض الارتباط بإحدى الفتيات الروسيات حتى يحصل على الجنسية هناك، وأصر على التركيز في تعليمه فقط".

وتابع أنه كان يعمل هناك أحد مصانع الأجهزة الكهربائية الخاصة بإنتاج الغسالات من أجل توفير نفقات تعليمه، وكان يرسل جزءًا من حصيلة عمله لوالده للإنفاق على باقى أفراد أسرته، وكان يتواصل معهم بشكل مستمر".

وأكد عم الطالب الضحية، أنه كان يدرس بجامعة كانبولادتك الروسية، بمنطقة تشيبو كساري على الحدود الأوكرانية، موضحا أنه كان من المقرر حضوره العام المقبل لإتمام زواجه من ابنة عمه، حيث جرى تحديد موعد زفافه في منتصف أغسطس المقبل.

وقال إن شريف كان يصوم يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع وكان يبتعد عن الشباب الذين يتعاطون الخمر.