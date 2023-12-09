مستشفى الملك سلمان بالسعودية تعلن عن وظائف صحية شاغرة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بعدما أعلنت عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، للعمل لدى مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.

وظائف مستشفى الملك سلمان بالسعودية:

وأوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:

فني صيدلي (عدد 4 وظائف).

فني أشعة تشخيصية.

فني تخطيط دماغ وأعصاب وعضلات.

موعد التقديم على وظائف مستشفى الملك سلمان بالسعودية

ونوهت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم السبت الموافق ديسمبر 2023م؛ وحتى تاريخ 21 ديسمبر 2023م.

رابط التقديم على وظائف مستشفى الملك سلمان بالسعودية

ويمكن التقديم على وظائف مستشفى الملك سلمان بالسعودية، من خلال الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنــــــــــــــا).