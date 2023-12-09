"حزب الله": استهدفنا موقع الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:30 من بعد ظهر ‏يوم السبت 9-12-2023 موقع الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابة مباشرة".

وهذه هي العملية السابعة التي ينفّذها "حزب الله" اليوم ضد المواقع الإسرائيلية، فيما يستمر الجيش الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي اللبنانية في الجنوب.