قوى الأمن عممت صورة فتاة مجهولة الهويّة عُثِرَ عليها بمنطقة النخلة- ضهر العين

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة فتاة مجهولة الهويّة عُثِرَ عليها فجر تاريخ 09/12/2023 في محلة النخلة- ضهر العين، تبلغ من العمر حوالى /12/ سنة، وتُعاني من ضياع وفقدان للتركيز، ولا يوجد بحوزتها أي مستند يُعرِّف عنها.
وقد حضرت مندوبة حماية الأحداث للاطّلاع على أوضاع الفتاة التي صرّحت لعناصر المخفر أنّها تُدعى آية هرموش، من التابعيّة السوريّة، ومقيمة في محلّة الميناء- طرابلس، حسب أقوالها.
وطلبت المديرية من الذين يعرفون شيئًا عنها أو عن ذويها، إبلاغهم الحضور إلى مخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 415463-06 بغية استلامها.
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