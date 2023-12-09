قصف إسرائيلي استهدف أطراف كفركلا ويارون ومارون الراس وسهل مرجعيون

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف كفركلا ويارون ومارون الراس، وفق قناة "المنار". وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنّ القصف المعادي طاول تلة حمامص، سهل مرجعيون وتل نحاس. وفي وقت سابق، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف طيرحرفا، عيترون والخيام. هذا، وكان قد نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ الثقيلة مستهدفًا أطراف بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.

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