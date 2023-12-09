مظاهرات في لندن وباريس ومدينة أرهوس الدنماركية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

شهدت العاصمة البريطانية لندن والعاصمة الفرنسية باريس ومدينة أرهوس الدنماركية مظاهرات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة. وتتواصل التحركات الشعبية في الغرب للمطالبة بوقف الحرب على غزة والمستمرّة منذ 7 تشرين الأول، حيث تسببت بمقتل أكثر 17 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء في القطاع الذي يتعرّض للقصف الإسرائيلي المتواصل، فيما تتوغّل قواته داخل القطاع وتتصدى لها الفصائل الفلسطينية.

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