البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على إمكانية بيع قذائف دبابات لإسرائيل بنحو 106 ملايين دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنّ وزارة الخارجية الأميركية توافق على إمكانية بيع قذائف دبابات عيار 120 ملم لإسرائيل بنحو 106 ملايين دولار.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي حالي وآخر سابق تأكيدهما إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات "ميركافا" لإسرائيل.

وأوضح المصدران أن الهدف من الصفقة، استخدامها من جانب تل أبيب في قطاع غزة، وذلك في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول.

وكانت قد استخدمت واسنطن حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، معرقلة بذلك مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مواصلة دعمها لإسرائيل في حربها على القطاع.