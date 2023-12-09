انت الان تتابع خبر صاحب سلسلة "جون ويك".. منزل الممثل كيانو ريفز يتعرض للسرقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعرضت مجموعة ممتلكات داخل منزل كيانو ريفز للسرقة، بعدما دخل اللصوص من الفناء الخلفي وكسروا نافذة.

وبحسب ما أوردته تقارير الشرطة الأمريكية، انه "لم يكن كيانو ريفز في منزله لحظة السطو عليه".

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن "المحتويات المسروقة تتضمن مجوهرات وسلاحا ناريا".



وأفادت تقارير صحفية بأن "اللصوص اقتحموا المنزل في الواحدة من صباح الأربعاء، وكانوا يرتدون أقنعة التزلج".

ولا تُعد هذه الواقعة هي الأولى من نوعها بالنسبة لكيانو ريفز، فسبق وأن تعرض لاقتحامات عدة في سنة 2014، وانتهى المطاف باللصوص حينها إلى ضبطهم داخل مكتبته الخاصة.

