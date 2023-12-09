“العدل” اليمنية تطالب بإجراء تحقيقات دولية في انتهاكات الحوثيين ضد المرأة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، اليوم السبت، ضرورة إعمال القانون الإنساني الدولي وإجراء التحقيقات بشأن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد النساء والأطفال في اليمن، وإجراء تحقيقات لتقديم المتهمين أمام المحاكم الدولية.

وقال المجيدي – في مداخلة مع قناة “العربية الحدث” – إن “الحملات الحوثية تقوم باختطاف النساء في ظل تغاض كبير من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”، لافتا إلى أن “مليشيا الحوثي اختطفت حوالي 1800 امرأة، وأصدرت 193 حكما ضد النساء بتهم ملفقة، إلى جانب اختطاف 208 قاصرات”.

وأضاف أن “مليشيا الحوثي تستهدف المرأة اليمنية بطريقة ممنهجة لإجبارها على اتباع الأيدلوجية الحوثية”، موضحا أن “المليشيا أنشأت جهازا أمنيا تابعا لها لديه مهام الاقتحامات والاختطافات”.