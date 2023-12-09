البرلمان العربي: مشاهد القتل والتدمير بقطاع غزة واحدة من أبشع الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان في تاريخنا المعاصر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد البرلمان العربي أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي واحدة من أبشع انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي يشهدها تاريخنا المعاصر، موضحا أن صمت المجتمع الدولي المخزي حيالها وغضه الطرف عن هذه الجرائم جعلته شريكا أساسياً فيما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من قتل النساء والأطفال والشيوخ.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وشدد البرلمان العربي بهذه المناسبة على أهمية العمل على تعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية كونه يسهم وبشكل حثيث في رقي وتقدم المجتمعات، موضحا أن الرؤية العربية حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تنطلق من ترسيخ مبادئ العدل والمواطنة وتحقيق المساواة في كافة الحقوق والواجبات، والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية وهي المبادئ التي تدعمها كافة الديانات.