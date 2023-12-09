بعد استلامها المشروعات.. مهام شركات الصيانة المسؤولة عن شقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تسلمت شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، عدد كبير من وحدات الاسكان الاجتماعي في مناطق وأحياء مختلفة بمدينة العاشر من رمضان، حيث يتم إجراء الصيانة والنظافة الدورية لـمكونات 2449 عمارة تضم 49050 وحدة سكنية.

وجاءت مهام شركة الصيانة على النحو التالي:

1 - أعمال النظافة الداخلية للعمارات.

2 - تنظيف الأرصفة.

3 - تنظيف المناور لكل عمارة.

4 - صيانة مواسير الصرف والمياه لكل عمارة.

5 - تفريغ صناديق القمامة.

6 - إنارة العمارات الداخلية والخارجية.

7 - استبدال زجاج الشبابيك والسلالم وزجاج ابواب المداخل الرئيسية إذا تعرضت للكسر.

8 - سقية سقف العمارة بالأسمنت اللباني مرة واحدة سنويًا.

9 - على الحاجزين تقديم شكواهم بأرقام الهاتف المعلنة في جهاز المدينة.