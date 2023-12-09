تسهيلات للمواطنين.. خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين التي أقرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل المقرر انطلاقها بداية من غد الأحد حتى الثلاثاء.

وتضمنت خطة الوزارة في النقاط التالية:

رفعت "الداخلية" درجة الاستعداد القصوى من خلال تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور

دفعت الوزارة بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة

تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بمحيط اللجان الانتخابية

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لا سيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة

تعمل غرف العمليات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة

وأكدت وزارة الداخلية على استنفار كافة الطاقات والتزام رجال الشرطة بآداء كافة المهام الموكلة إليهم فى الإطار القانونى للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ،كما تؤكد على ضرورة تلاحم وترابط المواطنين مع رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد، مُهيبة بالجميع الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.