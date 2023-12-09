اخبار العالم

لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية بمحافظة سوهاج.. اعرف الأماكن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية بمحافظة سوهاج.. اعرف الأماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين في غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعرف على اللجان في محافظة سوهاج :    

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements