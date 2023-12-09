الجيش الإسرائيلي: إصابة 15جنديًا إسرائيليًا جرّاء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال يومين

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن إصابة 15جنديًا إسرائيليًا جرّاء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين.
وفي جنوب لبنان حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على الأراضي اللبنانية، نفّذ "حزب الله" عدّة عمليات ضد القوات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم.
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