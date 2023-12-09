"حزب الله": استهدفنا موقع بركة ريشا وتجمعا لجنود العدو بمحيط موقع جل العلام وحققنا إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من بعد ظهر ‏يوم السبت 9-12-2023 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من مساء ‏يوم السبت 9-12-2023 تجمعا لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابة مباشرة".