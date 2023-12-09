أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم السبت 9-12-2023 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابة مباشرة".
وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من مساء يوم السبت 9-12-2023 تجمعا لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع بركة ريشا وتجمعا لجنود العدو بمحيط موقع جل العلام وحققنا إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.