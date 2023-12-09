معاريف: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة جراء انفجار صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان

ذكرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، أنه أُصيب إسرائيلي بجروح خطيرة جراء انفجار صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان. وفي وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عدوانه على الأراضي اللبنانية في الجنوب، نفّذ "حزب الله" 8 عمليات عسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وجنوده في وقت سابق من اليوم السبت.

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