إبراهيم احتفل بعيد القديسة حنّة في رياق

احتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم بالذبيحة الإلهية، في كنيسة مدرسة اكليريكية القديسة حنّة البطريركية في رياق بمناسبة عيد القديسة حنّة والدة مريم العذراء.

وبعد الإنجيل المقدس ألقى رئيس المدرسة الأب ايلياس ابراهيم كلمة رحب فيها بالمطران ابراهيم في زيارته الأولى الى المدرسة منذ استلامه مهامه الأسقفية في زحلة، ورحب بالحضور شاكراً تلبيتهم الدعوة.

ولفت المطران إبراهيم إلى "أننا نلتقي لنتأمل حياة وتجربة القديسة حنة في عيد حبلها المقدس بمريم الطاهرة المختارة من الله. يكفي حنة عظمة أنها أم مريم وهي واحدة من الشخصيات البارزة في تاريخ الكنيسة والتي يرتبط اسمها بعظمة وقداسة الأم الإلهية مريم. حياة حنة تعكس قيمًا مهمة ومعانٍ عميقة يمكننا أن نستفيد منها في حياتنا اليومية".

وذكر أنّ "حياة القديسة حنة تعلمنا العديد من الدروس القيّمة. إنها تذكرنا بأهمية الوفاء والإيمان والثقة بالله، والقداسة والصلاة. نحن نحتفل بمثل هؤلاء القديسين لنستلهم منهم ونسعى لتطبيق تعاليمهم في حياتنا اليومية"، وقال: "لنكن ممتنين للقديسة حنة ولجميع القديسين الذين قدموا مثالًا لنا في الإيمان والتفاني. ولنستمر في العمل نحو تحقيق القداسة والتقديس في حياتنا".