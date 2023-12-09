أفادت قناة "المنار"، بأنّ "الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف بصاروخين أطراف بلدة كفرشوبا. هذا، وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف ضوئية في أجواء عدد من المناطق الحدودية في القطاع الشرقي.

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف إسرائيلي لأطراف كفرشوبا وإطلاق قذائف ضوئية بأجواء مناطق حدودية في القطاع الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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