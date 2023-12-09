أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "بناء على الكشف الذي قام به عناصر فصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الإقليمي، بعد هطول الأمطار الغزيرة، على الطريق من مدخل نهر الكلب باتجاه بلدة زكريت، تبيّن أنّ التصدّع أصاب تلك الطريق بالاتجاهين أمام لوحة الجلاء، وانهارت التربة من تحته، ممّا قد يؤدّي إلى خطر على سير الشاحنات".
وعليه، طلبت المديرية من سائقي الشاحنات أخذ العلم وعدم المرور على الطريق المذكور ذهابًا وإيابًا، حفاظًا على سلامتهم، حتّى الكشف عليها وإصلاحها من قبل المهندسين المختصّين.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن طلبت من سائقي الشاحنات تجنّب الطريق من مدخل نهر الكلب باتجاه زكريت بسبب تضرر جزء منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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