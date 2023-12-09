كشفت وزارة الصحة في غزة، أنّ "قناصة الاحتلال قتلوا وأصابوا نساء حوامل عند وصولهن لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة"، كما أكّدت أنّ "قناصة الاحتلال قتلوا اثنين من الكوادر الصحية في مستشفى كمال عدوان خلال الساعات الماضية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 17700 والجرحى إلى 48780 جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة بغزة: قناصة الاحتلال قتلوا وأصابوا نساء حوامل عند وصولهن لمستشفى كمال عدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.