أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 17700 والجرحى إلى 48780 جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتستمر الحرب الإسرائيلية لليوم الـ64، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المدنيين ويتوغّل برًا، حيث تتصدى له الفصائل الفلسطينية وتحقق بصفوفه وآلياته الخسائر.
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