الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 5 ضباط وجنود في غزة: إصابة جندي إثر إطلاق صاروخ من لبنان على معسكر متات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 5 ضباط وجنود في معارك في قطاع غزة 4 منهم جنوبي القطاع.
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح بليغة جرّاء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على معسكر متات بالجليل الأعلى.
هذا، وتواصل كتائب "القسام" و"سرايا القدس" عملياتهما العسكرية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.
وفي جنوب لبنان حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على الأراضي اللبنانية، نفّذ "حزب الله" عدّة عمليات ضد القوات الإسرائيلية.
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