"القسام": نسفنا مدرسة تحصّن بها عشرات من جنود الاحتلال بمدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام"، أنّه "بعد رصد تموضع لجنود الاحتلال، تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ ونسف مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة".

وفي بيان آخر، أعلنت "القسام" في بيان آخر، أنّه "تمكن مجاهدو القسام من تفجير مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بـ 4 عبوات ناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة".

هذا، وأكّدت "استهداف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105".