مقتل ابن شقيقة إيزنكوت في غزة وارتفاع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 102 منذ بدء التوغل البري

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ "ضمن قتلى اليوم السبت ابن شقيقة رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب غادي إيزنكوت بعد مقتل نجله أمس الأول"، وذلك بعد إعلان الجيش مقتل 5 جنود وضباط في قطاع غزة اليوم. وارتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية التوغل البري.

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