انت الان تتابع خبر الكشف عن نتائج التحقيق الخاص بحادثة العمرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رسول خلال مؤتمر صحافي، إن "رئيس الوزراء واصل متابعته الحثيثة للجنة المشكلة بشأن حادثة العمرانية في ديالى"، مبيناً أن "اللجنة أوصت بتشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير قسم شرطة الوجيهية لإهماله الوظيفي وضابط مركز شرطة الدولية لتناقض أقواله، كما تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب المقدادية لعدم متابعته الميدانية لقاطع المسؤولية"، لافتاً إلى أن "هؤلاء تقرر عرضهم على لجنة تنفيذ تعليمات رقم 1 لسنة 2012 للبت في إحالتهم إلى التقاعد".وأشار إلى "الإيعاز إلى وزارة الداخلية لنقل ثلاثة ضباط اثنين منهما برتبة عميد وآخر برتبة عقيد إلى قسم شؤون قوى الأمن الداخلي لشؤون الشرطة، كما تم الإيعاز إلى وزارة الدفاع لتشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى لعدم تنسيقه مع باقي الأجهزة الأمنية، فضلاً عن الإيعاز إلى جهاز الأمن الوطني لتشكيل لجنة تحقيقية بحق منسوبهم ضابط أمن الوجيهية وابي صيدا لعدم متابعته لقاطع المسؤولية ونقله إلى خارج محافظة ديالى".

وبين رسول، أنه تم "الإيعاز إلى قيادة العمليات المشتركة لإعادة النظر بانفتاح القطعات الماسكة في قيادة عمليات ديالى، بالإضافة إلى الإيعاز إلى وزارة الداخلية لنصب منظومات كاميرات حديثة وأبراج كونكريتية في قاطع الوقف، والإيعاز إلى قيادة عمليات ديالى لتنفيذ عملية تعرضية في قاطع الوقف وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية، كما تم الإيعاز إلى شرطة محافظة ديالى لتعزيز الملاك البشري في مراكز الشرطة بالمحافظة بالخصوص قاطع الوقف".

وتابع، "تشكيل فريق عمل من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى لمتابعة المنفذين وإصدار أوامر قبض وتحرٍ بحقهم".