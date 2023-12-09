انت الان تتابع خبر الديوانية.. القبض على متهم بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت مفارز اللواء السادس في محافظة الديوانية من القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية، وضبط عجلته المعدة للتهريب، وذلك لعدم وجود موافقات أمنية بالمنتوج المحمل".



وأضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استناداً للقانون رقم 41 لسنة 2008 الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".

