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توقيع اتفاقية تعاون إعلامي بين اليمن والصين

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ياسر رشاد - القاهرة - وقعت اليمن والصين، اليوم السبت، على اتفاقية للتعاون الاذاعي والتلفزيوني بين البلدين بمدينة هانجتشو على هامش أعمال الدورة السادسة لملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، تشمل الاتفاقية التي تستمر عامين التبادل البرامجي والاخباري والتدريب والتأهيل الاعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون والإدارة السمعية والبصرية عبر الإنترنت والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ووقع الاتفاقية نائب وزير الإعلام اليمني حسين باسليم وعن الجانب الصيني نائب وزير الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون "هو يانج جوري".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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