الحوثيون: استهدفنا إيلات بدفعة من الصواريخ الباليستية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثوين)، مساء اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023 ، في بيان صادر عن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية، جنوب إسرائيل، بـ"دفعة من الصواريخ الباليستية"، وذلك في إطار "الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية".

وجاء في البيان أنه "أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة ".

المصدر : وكالات