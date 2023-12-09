البزري بعد لقاء نيابي تنسيقي في صيدا: اتفقنا على إستمرار وتوسعة المشاركة في اللقاء التنسيقي

عقد لقاء تنسيقي في منزل النائب عبد الرحمن البزري شارك فيه النواب سجيع عطية، حليمة قعقور، الياس جرادي وشربل مسعد، حيث تم البحث خلال اللقاء في الأوضاع السياسية في البلاد وانعكاس أحداث المنطقة على الواقع السياسي والأمني اللبناني.

وبعد اللقاء أدلى عبد الرحمن البزري بتصريح أشار فيه إلى أنّ "هذا اللقاء التنسيقي بحث في عدد من امور الساعة اهمها أننا اليوم في لبنان ندفع ثمن كبير نتيجة فشلنا في انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الفراغ والشغور في موقع الرئاسة أدى الى الخلل التشريعي الذي عكس نفسه على مؤسسات الدولة، وصولا الى خطر حقيقي على مؤسسة وقيادة الجيش التي تعتبر مؤسسة ضامنة ورئيسة ووطنية، لذلك تم الاتفاق على إستمرار وتوسعة المشاركة في اللقاء التنسيقي".

ولفت إلى أنّه "سيكون هناك دعوة قريبة للمجلس النيابي للإنعقاد كهيئة عامة من اجل البحث في المواضيع والأمور التي هي بالطبع حساسة موضوع قيادة الجيش. بالنسبة الينا الفراغ ممنوع في قيادة الجيش وسيكون لنا موقف في هذه الجلسة وسنشارك فيها، لكن اتخاذ أي قرار سوف يتم بناءً على جدول الاعمال الذي سوف يضعه رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس آخذين بعين الاعتبار الوسائل الشرعية والدستورية لمنع الفراغ في قيادة الجيش والمشاركة في الجلسة القادمة اذا دعينا اليها".

وأشار البزري إلى "أننا نؤكد على ان ما يحدث اليوم في فلسطين من عدوان اسرائيلي على أخواننا في غزة وفي الضفة الغربية بلغ حد المجازر الجماعية والجرائم بحق الانسانية، ونؤكد وقوفنا الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وصموده ومقاومته ومعتقليه وابطاله، وايضا نقف الى جانب شهدائه وعائلاتهم، والى جانب شهداء المقاومة في لبنان وعائلاتهم. ونعتبر ان من حق لبنان ان يدافع عن نفسه ولا نريد الحرب في هذه المرحلة ولكن نؤكد الحق في الدفاع عن أنفسنا. نعيد ونذكر ان مشكلة القرار 1701 هي ليست مشكلة لبنانية بل مشكلة عدم التزام العدو الاسرائيلي بالقرار 1701 وعليه فان على المجتمع الدولي الضغط على الكيان الصهيوني للإلتزام به".