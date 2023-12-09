استهداف إسرائيلي لأطراف الناقورة ومنطقة "جبل بلاط" ومرتفعات كفرشوبا وكفرحمام وأطراف راميا

أفادت قناة "المنار"، عن سلسلة من الغارات الجويّة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت أطراف الناقورة ومنطقة "جبل بلاط" في القطاع الغربي ومرتفعات كفرشوبا وكفرحمام في القطاع الشرقي. بدورها، أفادت قناة "الجزيرة"، عن غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة راميا جنوبي لبنان.

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