رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: سنغير الواقع على الحدود مع لبنان وسنحل المشكلة عسكريًا إن لم تحل دبلوماسيًا

زعم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، "أننا سنغيّر الواقع على الحدود مع لبنان وسنحل المشكلة عسكريًا إن لم تحل دبلوماسيًا".

إلى ذلك، أشار إلى أنّ "المعركة في غزة ستستمر شهورًا وقد تمتد أكثر".

وفي حين ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة خلال التوغل البري إلى 102 بحسب ما أعلنت السلطات الإسرائيلية، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن إصابة 15جنديًا إسرائيليًا جرّاء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين.

وفي جنوب لبنان حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على الأراضي اللبنانية، نفّذ "حزب الله" عدّة عمليات ضد القوات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم.