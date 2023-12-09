التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل شباب التيار في البترون في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث أكّد باسيل أهمية الالتزام والايمان بقضية مثل مكافحة الفساد ووقف اللاعقاب.
وأشار إلى أن "هناك نهاية لكل احتلال ووصاية وظلم واغتصاب وفساد، وهكذا كان لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وسيكون للفاسدين في لبنان"، وقال: "نحن فخورون أن نكون لوحدنا أحيانًا إذا كنّا على مبادئنا في مواجهة الظلم ونصرة الحق".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: هناك نهاية لكل احتلال ووصاية وظلم واغتصاب وفساد وهكذا كان لسلامة وسيكون للفاسدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.