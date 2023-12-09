باسيل: هناك نهاية لكل احتلال ووصاية وظلم واغتصاب وفساد وهكذا كان لسلامة وسيكون للفاسدين

التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل شباب التيار في البترون في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث أكّد باسيل أهمية الالتزام والايمان بقضية مثل مكافحة الفساد ووقف اللاعقاب.

وأشار إلى أن "هناك نهاية لكل احتلال ووصاية وظلم واغتصاب وفساد، وهكذا كان لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وسيكون للفاسدين في لبنان"، وقال: "نحن فخورون أن نكون لوحدنا أحيانًا إذا كنّا على مبادئنا في مواجهة الظلم ونصرة الحق".