مصادر "الجديد": من المرجّح أن يدعو بري لجلسة تشريعية في 14 كانون الأول

أفادت مصادر نيابية قناة "الجديد"، بـ"أننا نرجّح أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين لانعقاد جلسة تشريعية في الرابع عشر من كانون الأول".

وفي السياق، ذكرت معلومات "الجديد"، أنّ "الكتل الحاضرة ستكون كتلتي حزب الله وحركة امل، كتل "اللقاء الديمقراطي" و"القوات اللبنانية" و"الاعتدال الوطني"، و"التجدد" ومجموعة من النواب المستقلين".

ولفتت إلى أنّ هناك "تباينًا في الآراء بين مجموعة النواب بولا يعقوبيان، ملحم خلف، فراس حمدان، نجاة صليبا، إبراهيم منيمنة وياسين ياسين وسيجتمعون ليتخدوا قرارهم للمشاركة بالجلسة التشريعية على أن يبقوا موحدين في القرار النهائي".

وأشارت القناة إلى أنّ "كتلة الكتائب ستتخذ موقفها بحضور الجلسة أو عدمه وفق حسابتها مع "القوات اللبنانية" وضمانها النصاب والتصويت للتمديد لقائد الجيش".

وأفادت معلومات القناة عن نقاش في صيغتين لقانون التمديد الأولى برفع سن التقاعد من ملازم إلى عماد في كل الأسلاك العسكرية والثانية لرتب الأركان فقط.