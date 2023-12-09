عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نطالب الحكومة بإعادة أبنائنا أحياء كما أعادت غيرهم عبر التفاوض

ذكر متحدث باسم عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، "أننا نطالب الحكومة الإسرائيلية بإعادة أبنائنا أحياء كما أعادت غيرهم عبر التفاوض". ولفت إلى "أننا نسمع أصوات الحرب التي لا لزوم لها ونرى مضيعة للوقت". يُذكر أن جنديًا إسرائيليًا أسيرًا قُتل فجر الجمعة أثناء محاولة إسرائيلية للوصول إليه في غزة، حيث أفشلت كتائب "القسام" المحاولة واشتبكت مع قوّة إسرائيلية، فيما أصابت أفراد القوّة.

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