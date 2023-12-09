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تدشين وإضاءة مغارة وشجرة الميلاد في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان

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أُضيئت شجرة الميلاد وتم الكشف عن مغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

هذا، وتجمع الآلاف من الأشخاص في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان لإضاءة شجرة عيد الميلاد.

وصباح السبت، استقبل البابا فرنسيس في قاعة بولس السادس مجموعة من الأشخاص القادمين من المنطقتين اللتين قدّمتا شجرة ومغارتي الميلاد الموضوعة في الساحة، ووجه لهم تحية تحدث فيها عن معنى مغارة الميلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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