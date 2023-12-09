تدشين وإضاءة مغارة وشجرة الميلاد في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان

أُضيئت شجرة الميلاد وتم الكشف عن مغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
هذا، وتجمع الآلاف من الأشخاص في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان لإضاءة شجرة عيد الميلاد.
وصباح السبت، استقبل البابا فرنسيس في قاعة بولس السادس مجموعة من الأشخاص القادمين من المنطقتين اللتين قدّمتا شجرة ومغارتي الميلاد الموضوعة في الساحة، ووجه لهم تحية تحدث فيها عن معنى مغارة الميلاد.
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