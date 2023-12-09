"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا يوم أمس بـ11 عملية

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنّه "ردًا على جرائم العدو التي يرتكبها بحق أهلنا في غزّة، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق يوم أمس قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا بإحدى عشر عملية، ودكّتها بعشرات الصواريخ والطائرات المسّيرة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وأكّدت "استمرار عملياتها الجهادية ضد قوات الاحتلال حتى إخراج آخر جندي من بلادنا، وهم يجرون أذيال الهزيمة والخسران".