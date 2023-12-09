"الجزيرة": اشتباكات عند حاجز سالم العسكري غرب جنين بين القوات الإسرائيلية ومقاومين

أفادت قناة "الجزيرة"، عن إطلاق شبان النار باتجاه حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غرب جنين واندلاع اشتباكات. ولفتت إلى أنّ القوات الاسرائيلية "تستخدم رشاشات متوسطة أثناء الاشتباك مع مقاومين عند حاجز سالم غرب جنين".

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