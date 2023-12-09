البنتاغون: إدارة بايدن استخدمت صلاحيات الطوارئ لبيع نحو 14 ألفًا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس

أوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استخدمت صلاحيات الطوارئ لبيع نحو 14 ألفًا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أنّ وزارة الخارجية الأميركية توافق على إمكانية بيع قذائف دبابات عيار 120 ملم لإسرائيل بنحو 106 ملايين دولار.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي حالي وآخر سابق تأكيدهما إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات "ميركافا" لإسرائيل.

وأوضح المصدران أن الهدف من الصفقة، استخدامها من جانب تل أبيب في قطاع غزة، وذلك في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول.

وكانت قد استخدمت واشنطن حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، معرقلة بذلك مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مواصلة دعمها لإسرائيل في حربها على القطاع.