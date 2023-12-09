الجيش الإسرائيلي يعلن مقتــ..ــل وإصابة 17 من جنوده في معارك بغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل 5 من جنوده في معارك غزة، 4 منهم جنوبي القطاع.

كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 12 جنديا وضابطا بجراح خطيرة في معارك.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مجاهديها يخوضون منذ صباح اليوم، السبت، معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب مخيم جباليا.

وأضافت كتائب القسام، في بيان لها عبر منصة "تليجرام"، أن " كتائبنا تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون".

وكان "المركز الفلسطيني للإعلام" قد نقل عن مصدر قيادي في القسام قوله، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم، إن "قوتين خاصتين إسرائيليتين وقعتا في كمينين داخل حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة، ومقاتلونا تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين وانسحبوا من المكان".

وأشارت "القسام" إلى استهداف "غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل" ، لافتة إلى استهداف "دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105".