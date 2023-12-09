شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات الانضمام للتكتل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا البرلمان الأوكراني الاتحاد الأوروبي لإطلاق مفاوضات انضمام البلاد إلى التكتل.

وناشد النواب الأوكرانيون في البرلمان (المؤلف من مجلس واحد) دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على خوض مفاوضات الانضام مع أوكرانيا يوم الجمعة المقبل، وفقا لبيان وافقت عليه أغلبية أعضاء البرلمان.

وكتب النائب البرلماني ياروسلاف جيليزنياك منشورا عن التصويت عبر قناته على تطبيق تليجرام.

البرلمان الأوكراني

يشار إلى أن جلسات البرلمان الأوكراني تنعقد خلف الأبواب المغلقة بسبب الأحكام العرفية المفروضة خلال الحرب ضد الغزو الروسي المستمر.

ومن المقرر أن يقرر القادة الأوروبيون في قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل ما إذا كانوا سيمضون قدما في المحادثات مع أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي

وشجع قادة الاتحاد الأوروبي تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى التكتل كثيرا خلال الحرب.

ورغم ذلك تتردد هناك مخاوف في بعض عواصم الاتحاد الأوروبي بشأن تحديات محتملة وتكاليف لضم أوكرانيا، وهي دولة كبيرة بها قطاع زراعي كبير وأفقر كثيرا في المتوسط من دول الاتحاد الأوروبي.