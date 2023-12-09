مظاهرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عنهم

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين والمتضامنين معهم، السبت، في "تل أبيب" لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة أبنائهم المحتجزين في قطاع غزة.

ورفع المحتجون، شعارات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية، مطالبين حكومة الإحتلال بالتسريع في عملية الإفراج عن جميع الأسرى في قطاع غزة، وعمل كل شي حتى يتم الإفراج عنهم.

وقالت متحدثة باسم عائلات الأسرى في كلمة خلال المظاهرة "نسمع أصوات الحرب التي لا لزوم لها ونرى مضيعة للوقت".

كما طالب متحدث آخر الحكومة الإسرائيلية "بإعادة أبنائنا أحياء كما أعادت غيرهم عبر التفاوض".