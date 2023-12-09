إيران: عودة العلاقات مع السعودية لا يعني التنازل عن مطالبنا في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الخارجية الإيراني إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والسعودية لا يعني تنازلها عن كل مطالبها في اليمن.

وقال أمير عبداللهيان في كلمة له اليوم بجامعة طهران إن بلاده لم تناقش الملف اليمني مع السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

وأكد أن التوصل إلى بعض نتائج دبلوماسية ملموسة بين الطرفين في عدة قضايا، لا يعني أن طهران تخلت عن كل ما وصفه بـ الملاحظات في اليمن.

ويأتي التصريح الإيراني باستمرار النهج الإيراني في اليمن بشكله الأساسي بعد قرابة تسعة أشهر على اتفاق سعودي إيراني لعودة العلاقات بين الطرفين، برعاية صينية.

كما تأتي هذه التصريحات في ظل حديث مكثف اعترف به قادة حوثيون عن إنجاز اتفاق سعودي حوثي في اليمن، على هيئة خريطة طريق، تلبي معظم مطالبهم بشقها الاقتصادي.