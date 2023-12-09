جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

وشدد الوزراء على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو)، الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، يدعو، للمرة الثانية، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

رفض العدوان

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم إلى ضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، على النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة، ورفع كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض، جملة وتفصيلا، جميع عمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها على كل المستويات.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية تأكيد ضرورة إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم تجزئة القضية الفلسطينية، ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

خلال يوم:

استشهد 26 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة.

أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 13 فلسطينيا استشهدوا بقصف استهدف منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

استشهد ثمانية فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إثر قصف منزل في مدينة رفح جنوب القطاع.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن خمسة فلسطينيين استشهدوا بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.