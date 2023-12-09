حملة دولية أقوى لقمع تطويرات كوريا الشمالية النووية

ساهم ارتفاع التوترات بين الكوريتين إلى دعوة مستشاري الأمن القومي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إلى حملة دولية أقوى لقمع تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ وأنشطة السرقة الإلكترونية وعمليات نقل الأسلحة المزعومة إلى روسيا.

وجاء الاجتماع في سيول مع تسريع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لتوسيع برنامجه النووي والصاروخي والتباهي بعقيدة نووية تصعيدية تسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية. وقد استجابت الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون من خلال زيادة وضوح شراكتهم الثلاثية في المنطقة وتعزيز مناوراتهم العسكرية المشتركة، والتي أدانها كيم باعتبارها تدريبات على الغزو.

كما أعربت واشنطن وسيول وطوكيو عن مخاوفها بشأن احتمال تحالف الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.

المساعدة التكنولوجية

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون بالقلق من أن كيم يقدم الذخائر التي يحتاجها بشدة لمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شن حرب في أوكرانيا مقابل المساعدة التكنولوجية الروسية لتحديث جيشه المسلح نوويا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن واشنطن تعمل مع سيول وطوكيو لتعزيز التعاون الدفاعي وتحسين ردها على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية وأنشطة الإطلاق الفضائية، بما في ذلك ترتيب تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي حول الصواريخ الكورية الشمالية. الإطلاقات التي تخطط الدول للبدء بها في موعد غير محدد في ديسمبر.

وقال أيضًا إن الدول وافقت على مبادرات جديدة للرد بشكل أكثر فعالية على جهود كوريا الشمالية لتجاوز العقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى خنق الأموال المخصصة لبرنامجها للأسلحة النووية والصاروخية.

وأضاف: «سيكون هذا جهدًا جديدًا فيما يتعلق بالعملة المشفرة وغسل الأموال وكيفية تعطيل قدرة كوريا الشمالية على الحصول على إيرادات من اختراق وسرقة العملة المشفرة ثم غسلها من خلال التبادلات».

التقييمات الأمريكية

ورفض سوليفان مشاركة التقييمات الأمريكية التفصيلية حول أنواع وحجم الأسلحة الكورية الشمالية التي يتم شحنها إلى روسيا، ولم يعلق على تفاصيل مناقشاته مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين واليابانيين حول هذه القضية، لكنه أصر على أنه «لا يوجد خلاف بيننا». من حيث أنواع عمليات نقل الأسلحة التي نشهدها. وهذه الأمور مستمرة وتمثل مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا.

وقال مسؤولون استخباراتيون وعسكريون كوريون جنوبيون، إن كوريا الشمالية ربما شحنت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا ابتداء من أغسطس، قبل أسابيع من سفر كيم إلى أقصى شرق روسيا لعقد قمة نادرة مع بوتين أثارت مخاوف دولية بشأن صفقة أسلحة محتملة. ونفت موسكو وبيونغ يانغ مزاعم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع الثلاثي، قال تشو تاي يونج، مدير مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي، إن المستشارين الأمنيين الثلاثة أكدوا مجددا التزامات كوريا الشمالية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة التي تدعو إلى نزع أسلحتها النووية وحظر أي تجارة للأسلحة مع دول أخرى. واتفقا على تعزيز التنسيق لضمان تنفيذ ذلك.

وقال تاكيو أكيبا، الأمين العام للأمانة الوطنية للأمن القومي الياباني، إن «الوتيرة والأنماط غير المسبوقة» لإطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية تتطلب شراكة أعمق وأكثر فعالية بين واشنطن وسيول وطوكيو.

وأعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا أيضًا فرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها قمرًا صناعيًا للتجسس الشهر الماضي. وتقول كوريا الشمالية إن لها الحق في إطلاق أقمار صناعية للتجسس لمراقبة الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتعزيز تهديد صواريخها ذات القدرة النووية.