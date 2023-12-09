"أحنا على روح الشهداء بنحلي" فقد زوجته وأطفاله فوزع الحلوى.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - حمل صندوق مليء بالحلوى ونثرها فوق المارة وهتف الله أكبر، بصوت جرحه الحزن والألم والدموع تغرق وجهه قائلا: "بنحلي على روح أطفالي وزوجتي الشهداء، ماتوا وأنا في طريقي اشتري مياه.

وقال الرجل المنكوب في مقطع الفيديو الذي يبرز جزء عن معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم، جراء الحرب التي شنتها إسرائيل، :"أحنا على روح الشهداء بتنحلي يا عم، صابرين للكل، نتنياهو انت معك امريكا احنا معانا الله".

"ولادي كلهم استشهدوا وزوجتي لم يفضل لي إلا ولد وحيد، كان واقف على باب المخبز يحضر الخبز".

أعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها تمكنوا من تفجير مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال، بـ 4 عبوات ناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت سرايا القدس عبر حسابها: "قصفنا تحشدات العدو في تبة الـ 86 "الكرد" وشارع "الجية" في محاور التقدم شمال شرق خانيونس بصواريخ 107".

وقال رئيس الموساد الأسبق تمير باردو للقناة 12، :"ربما سننجح في استعادة أسير أو اثنين في عمليات نوعية لكن لن نتمكن من استعادتهم جميعا، وقد نخسر جنودا في عمليات التحرير".