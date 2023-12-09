بلينكن: الخسائر البشرية بصفوف المدنيين في غزة مفجعة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين بقطاع غزة الفلسطيني الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة، "مفجعة".



وأقر بلينكن في برنامج بُثّ على قناة "سي إن إن" الأمريكية، مساء الأربعاء، بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة.



وتابع قائلا: "أكدت للإسرائيليين على أن ما حدث في شمال غزة من سقوط ضحايا بين المدنيين يجب ألا يتكرر في الجنوب".



وأردف: "شددت أيضًا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى".



وأضاف أن "إسرائيل اتخذت بعض الخطوات المهمة لحماية المدنيين في قطاع غزة".

المصدر : وكالات